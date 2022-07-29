Рига, 30 июля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Россияне и белорусы, которые приезжают в Латвию, попадают на границе под усиленный контроль. Цель проверок — идентифицировать тех, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Латвия

Во время проверок повышенное внимание уделяется людям, которые служили в силовых структурах России и Белоруссии, публично демонстрируют символы, связанные со спецоперацией, или выражают негативное отношение к Латвии.

До сих пор во въезде на территорию Латвии на границе отказали 62 иностранцам — среди них 41 гражданин России, 14 — Белоруссии и 7 граждан других стран.

В случае, если у этих лиц была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, визу аннулировали.

Как сообщало ИА REGNUM, поток людей из Латвии в Белоруссию, которая ввела безвизовый режим для прибалтов, увеличился в 20 раз — примерно с тысячи человек в месяц до 20 тысяч человек в месяц.