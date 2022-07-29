Солнечногорск, Московская область, 30 июля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В пятницу, 29 июля, во время встречи с участниками форума «Территория смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж», председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, в дискуссии с федеральным координатором «Молодой Гвардии» по Дальневосточному федеральному округу Василием Поповым, поблагодарил волонтеров «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» за оказание помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий.

МГЕР Волонтерский пункт МГЕР в Мариуполе

Василий Попов рассказал Вячеславу Володину, что с марта волонтерский отряд «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» оказывает помощь на Донбассе.

«Организация «Молодая Гвардия» с марта 2022 года, на протяжении 5 месяцев активно работает на освобождённых территориях ЛДНР. Открыты пять волонтерских лагерей на территории Мариуполя, Запорожской и Харьковской областей», — сказал Василий Попов.

В ответ председатель Госдумы РФ поблагодарил волонтеров за оказание помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий.

«Вашей деятельности — огромные слова благодарности, поддержки. Это очень хорошо», — сказал Вячеслав Володин.