Село Гудаури, Грузия, 30 июля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля днём траура в стране, сообщает 29 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Вертолёт грузинской пограничной полиции

Причиной объявления общенационального траура стало крушение вертолёта пограничной полиции МВД Грузии. 29 июля около горного курорта Гудаури, расположенного на Военно-Грузинской дороге, параплан налетел на скалу. При столкновении погиб иностранный турист, грузинский пилот параплана получил тяжёлые травмы. Для его спасения на место столкновения вылетел вертолёт. На его борту находились четверо пилотов, двое спасателей из Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД и двое медиков из Центра по координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи министерства здравоохранения. Вертолёт Ми-8 внезапно закрутило вокруг своей оси, он потерял управление и упал на горный склон, после чего взорвался. Все находившиеся на борту вертолёта погибли. На место авиакатастрофы срочно направился министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Травмированного пилота параплана удалось эвакуировать, в настоящее время он доставлен одну из клиник Тбилиси.