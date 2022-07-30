Минск, , 00:37 — REGNUM В Чечне открылась выставка «Белоруссия Экспо». Её участниками стали 29 предприятий, в том числе МАЗ, завод БелАЗ и концерн «Беллегпром». Белорусскую делегацию возглавил председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус. Об этом сообщает ТАСС.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во время встречи с правительством Чечни была подписана дорожная карта. Минск и Грозный решили в ближайшие два года: открыть в Чечне совместное швейное предприятие по изготовлению специальной и форменной одежды; проработать возможность сотрудничества в сфере технологий дорожного строительства; запустить прямое авиасообщение между Минском и Грозным; организовать в Чечне производство сертифицированной техники для использования в аэропортах РФ.

Кроме того, Минск и Грозный обсуждают вопрос о запуске производства по сборке белорусской автомобильной техники в Чеченской Республике.