Минск, , 00:35 — REGNUM На Украине погиб ещë один наëмник из Белоруссии, воюющий на стороне киевского режима. Об этом сообщил телеграм-канал «Полка Калиновского».

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вчера, 28 июля, полк Калиновского понес тяжëлую потерю. Во время операции по освобождению украинского села от российских военных погиб боец батальона «Волат», — говорится в сообщении.

По просьбам родных, имя погибшего белоруса не называется. Об обстоятельствах гибели в пресс-службе полка также ничего не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге 12 июля представитель министерства обороны России проинформировал об уничтожении 78 белорусских боевиков в зоне конфликта.