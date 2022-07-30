Вашингтон, 30 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Известный режиссёр Мартин Скорсезе планирует поставить картину о кораблекрушении, произошедшем в 1740-е годы. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 29 июля.

Цитата из к/ф «Однажды... в Голливуде». Реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

Предстоящая лента получит название «Вэйджер» и расскажет о матросах, выживших в результате крушения одноимённого британского военного корабля в Южной Америке. Главную роль в фильме исполнит Леонардо Ди Каприо, который также выступит одним из продюсеров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, триллер-вестерн «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе получил дату релиза. Так, картина, в которой также снялся Леонард Ди Каприо, выйдет в первой половине 2023 года.