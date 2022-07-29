Аддис-Абеба, 29 июля 2022, 23:40 — REGNUM Вооруженные силы Эфиопии уничтожили не менее 150 боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», пытавшихся вторгнуться на территорию страны из Сомали, сообщает 29 июля агентство ENA.
Уточняется, что боевики предприняли нападение на приграничный район Эфиопии, но атака была отражена военными.
Напомним, радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали и тесно связана с международной террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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