* запрещённая в России организация

Аддис-Абеба, , 23:40 — REGNUM Вооруженные силы Эфиопии уничтожили не менее 150 боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», пытавшихся вторгнуться на территорию страны из Сомали, сообщает 29 июля агентство ENA.

Боевики «Аль-Шабаб» AMISOM Public Information

Уточняется, что боевики предприняли нападение на приграничный район Эфиопии, но атака была отражена военными.

Напомним, радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали и тесно связана с международной террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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