Чита, 29 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. До отметки 247 см поднялся уровень воды в реке Чита, сообщили 29 июля в пресс-службе МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Цитата из видео Дорога в Чите после дождя превратилась в реку

Общий подъём составил 232 сантиметра. При этом критическое значении выхода на пойму составляет 160 см, опасное значение — 300 см.

Разлив реки произошёл в Читинском районе из-за обильных дождей. В столице региона объявлен режим повышенной готовности.