Минск, , 00:30 — REGNUM Во время рабочей поездки в Слуцкий район 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, кто может стать его преемником. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко (сс) Администрация президента России

По словам Лукашенко, нужно, чтобы «за спиной было два-три человека». Это должны быть «крепкие, профессиональные и понимающие ребята».

Одним из кандидатов на свое место Лукашенко назвал главу Минского облисполкома Александра Турчина. Второй в списке — Дмитрий Крутой, который на днях стал новым послом Белоруссии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года Лукашенко назвал фамилии других кандидатов на своë место: бывшего главы МВД Юрия Караева и губернатора Гродненской области Владимира Караника.