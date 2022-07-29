Минск, 30 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Во время рабочей поездки в Слуцкий район 29 июля президент БелоруссииАлександр Лукашенко предположил, кто может стать его преемником. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул первого».

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, нужно, чтобы «за спиной было два-три человека». Это должны быть «крепкие, профессиональные и понимающие ребята».

Одним из кандидатов на свое место Лукашенко назвал главу Минского облисполкомаАлександра Турчина. Второй в списке — Дмитрий Крутой, который на днях стал новым послом Белоруссии в России.

Как сообщалоИА REGNUM, в марте прошлого года Лукашенко назвал фамилии других кандидатов на своë место: бывшего главы МВДЮрия Караева и губернатора Гродненской областиВладимира Караника.