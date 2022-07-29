Чита, 29 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Об эвакуации 132 жителей Читинского района из зоны подтопления сообщили 29 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Уточняется, что река Чита разлилась, подтопив пять населённых пунктов. Кроме того, в зоне подтопления оказалось полтора десятка дачных кооперативов.

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали из опасной зоны 132 человека, в том числе 25 детей. Жителей Читы предупредили, что и их, возможно, придётся эвакуировать, если вода поднимется ещё.