Москва, 29 июля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвиняет во всех своих промахах Россию, что является плохим для него признаком, заявила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mi.government.bg Кирилл Петков

Комментируя публикацию в британской The Times интервью Петкова под заголовком «Мы следующие в списке Кремля», Захарова сказала:

«Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».

Российский дипломат напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в дела других стран, как никогда не позволит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать Москве свое мнение.