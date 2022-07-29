Вашингтон, , 23:12 — REGNUM США уже начали закупать ракетные комплексы ПВО NАSAMS для последующей передачи Украине, заявил 29 июля на брифинге представитель Пентагона.

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

Детали и количество комплексов он не указал.

«У меня нет подробной информации о специфике контракта. Но мы уже находимся в процессе закупки этих систем», — сказал представитель военного ведомства США.

Ранее было заявлено о планах поставить Киеву два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS в рамках нового пакета военной помощи нацистской Украине.

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