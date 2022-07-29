Париж, 29 июля 2022, 23:08 — REGNUM В игре Stray от французского разработчика BlueTwelve Studio теперь можно сыграть за дракона из игры Spyro The Dragon. Информация об этом появилась 29 июля на сайте NexusMods.
За две недели с релиза игры она обзавелась множеством модификаций от разных разработчиков, которые позволяют изменить внешний вид бродячего кота (протагонист Stray). Так, одна из них теперь позволяет перевоплотиться в дракончика Спайро из одноимённой серии приключенческих игр.
Напомним, что Spyro The Dragon — это серия игр в жанре платформер, первая часть которой вышла 10 сентября 1998 года. В ней игроку предстояло взять на себя управление драконом по кличке Спайро и победить главного злодея Гнасти Гнорка.
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