Париж, 29 июля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В игре Stray от французского разработчика BlueTwelve Studio теперь можно сыграть за дракона из игры Spyro The Dragon. Информация об этом появилась 29 июля на сайте NexusMods.

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За две недели с релиза игры она обзавелась множеством модификаций от разных разработчиков, которые позволяют изменить внешний вид бродячего кота (протагонист Stray). Так, одна из них теперь позволяет перевоплотиться в дракончика Спайро из одноимённой серии приключенческих игр.

Напомним, что Spyro The Dragon — это серия игр в жанре платформер, первая часть которой вышла 10 сентября 1998 года. В ней игроку предстояло взять на себя управление драконом по кличке Спайро и победить главного злодея Гнасти Гнорка.