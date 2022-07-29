Амстердам, , 23:06 — REGNUM 21-летний таранный центрфорвард «Пизы» и молодежной сборной Италии U21 по футбол Лоренцо Лукка станет первым в истории амстердамского «Аякса» итальянским футболистом. Об этом 29 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Аякс» возьмет Лоренцо Лукку в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 11 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии B 2021/22 Лоренцо Лукка принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил пять желтых и две красные карточки.