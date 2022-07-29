Вашингтон, 29 июля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Американский актер Уилл Смит опубликовал видеообращение и публично извинился перед Крисом Роком за пощечину на церемонии вручения «Оскара». Информация об этом появилась 29 июля на сайте IGN.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

«Крис, я извиняюсь перед тобой», — сказал Смит. Он подчеркнул, что его (Смита) поведение было неприемлемым. Актер также заявил о своем желании поговорить с Роком.

Напомним, что церемония вручения премии «Оскар» 2022 года закончилась скандалом. Ведущий Крис Рок со сцены пошутил насчет внешности жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, после чего актер вышел на сцену и ударил комика.