Париж, , 23:02 — REGNUM 20-летний французский универсальный нападающий Уго Экитике прокомментировал свой переход в «Пари Сен-Жермен» в текущее летнее трансферное окно из «Реймса».

Болельщики ПСЖ TaraO

«Я ничего не боюсь, я хочу выйти на самый высокий уровень. «ПСЖ» — крупнейший клуб Франции и мир. Зачем делать мелкие шаги, если ты амбициозен и знаешь, чего хочешь? Об этом я подумал, когда узнал об интересе «ПСЖ». Я считаю, что великими игроками не рождаются — ими становятся», — цитирует нападающего пресс-служба парижского клуба.

В следующем сезоне Уго Экитике будет выступать за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. После завершения сезона 2022/23 парижский клуб выкупит нападающего за 35 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 28 миллионов евро.