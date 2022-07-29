Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Ракетный удар по СИЗО в Еленовке, где содержатся пленные украинские боевики, Киев мог нанести случайно, заявил 29 июля журналистам представитель Пентагона.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, в результате удара из американской РСЗО HIMARS в ночь с 28 на 29 июля в Еленовском СИЗО было убито и ранено не менее 120 пленных украинских боевиков и восемь сотрудников СИЗО.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — заявил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до ракетного удара пленные украинские боевики начали массово давать показания о военных преступлениях совершенных ими как по собственной инициативе, так и по приказу «сверху».

По мнению командования Народной милиции ДНР, Киев «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен».

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