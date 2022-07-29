Лондон, 29 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Игра Flock от британского разработчика Hollow Ponds анонсирована на PC, PlayStation и Xbox. Информация об этом появилась ночью 29 июля в рамках прямой трансляции Annapurna Interactive.

lenaa87 Овца

Flock — это многопользовательская игра, в которой игроку предстоит взять на себя роль летающего пастуха, путешествующего по миру, населенному летающими китами, рыбами и овцами-облаками. Точной даты выхода игры разработчик не огласил.

Напомним, что студия Hollow Ponds специализируется на играх-головоломках. Они выпустили такие игры, как Loot Rascals, Wilmot’s Warehouse и I Am Dead.