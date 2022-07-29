Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Игра Maquette от американской студии Graceful Decay выйдет на Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch. Информацию об этом огласили ночью 29 июля в рамках прямой трансляции Annapurna Interactive.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра расскажет об отношениях персонажей Майкла и Кензи, а игроку предстоит отправиться в путешествие по воспоминаниям Майкла, чтобы «создать повесть о любви, разлуке и признании утраты». Точной даты выхода игры разработчик не огласил.

Напомним, что Maquette — это однопользовательская приключенческая игр, вышедшая на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC 2 марта 2021 года. Ее оценка на Metacritic составляет 70 баллов из 100.

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