29 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Посидеть в холоде и голоде, но не допустить продвижения России на Балтику, в Восточную Европу и в Азию – это жизненная выгода Европы. Кризис в обмен на сдерживание России – не цена для Европы. Они согласны и готовы потерпеть. Почему?

Александр Халдей, , 23:47 — REGNUM «Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины» — известная с советских времён песня на слова Е. Евтушенко отвечает на этот вопрос однозначно: нет, русские войны не хотят. Потому что сыты войнами по горло. Русские уклоняются от войны всеми силами до того последнего момента, когда больше уклоняться уже невозможно. Когда война уже приходит в русские дома, лишь тогда начинают раскручиваться маховики русской военной машины. Но до этого — ни-ни.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Все нашествия на Русь и Россию происходят с Запада — даже когда они с Юга или Востока. За каждым турком или азиатом всегда стоит Запад. Он даёт деньги на войну, обещает поддержку, требует войны, угрожает в случае отказа серьёзными карами, сулит выгоды будущего нашествия. Только с Севера на Русь никто не приходил. Со всех других направлений — постоянно.

Сейчас в определённых экспертных кругах бытует мнение, что ЕС вступил в санкционную войну с Россией вопреки своим интересам, под давлением США. Всему причина — отсутствие у ЕС субъектности, его зависимость от США. Что ЕС заинтересован в тесных связях с Россией, и их разрыв, влекущий в Европе кризис, является навязанным решением.

Москва не претендует на гегемонию, ведь это очевидно, её устраивает равный союз с Европой, чему не рады в США, которые стремятся взорвать конструкцию российско-европейского равноправного взаимовыгодного сотрудничества, чтобы за счёт Европы поправить свои дела.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Делается вывод: Европа поступает иррационально, портя отношения с Россией. У Европы повреждение логики, помрачение ума. Она стреляет себе в ногу, пилит сук, на котором сидит. Нужно добиться прояснения ума у Европы — и она, действуя к своей выгоде, вернётся к дистанцированию от США и сближению с Россией.

Действительно, русские войны не хотят. Но вопрос: а хотят ли войны европейские? Так ли они на самом деле сбиты с толку американскими и английскими? ЕС очевидно в нынешнем виде нежизнеспособен вне военно-политического зонтика США, и потому в России делается вывод: нам придётся так или иначе заниматься Европой, приведением её к реальности. Делаться это будет методом гибридной войны: сочетая экономическое давление с селективной работой с европейскими политическими силами.

Надо сказать с самого начала: такое умопостроение ошибочно. Оно следует из неверной оценки настоящих интересов Европы. Они не в том, чтобы сохранять уровень жизни путём сохранения торговли с Россией. Они в недопущении возможностей для усиления России.

Мы ошибочно думаем, что Европа не видит очевидного: Москва не стремится к гегемонии, в отличие от Вашингтона. Россия — страна на одну шестую часть суши. Без стремления к гегемонии такие государства не возникают. Россия стремится к гегемонии потому, что это единственный способ обезопасить себя от нашествий с Запада, Юга и Востока. Россия стремится к гегемонии потому, что к гегемонии стремится Запад, и в этом стремлении он Россию уничтожает. По сути, стремление к гегемонии России навязал Запад.

Тень России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лиз Трасс заявила, что Россия не остановится на Украине и двинется дальше. И они в это верят, потому что сам Запад сделал бы на месте России именно так. Как на самом деле поступит Россия — никому не важно. Главное, что она могла бы так поступить, если бы захотела. И Запад делает всё возможное и невозможное для того, чтобы Россия не смогла. Для этого нет лучшего способа, чтобы Россию расчленить и уничтожить.

Европа потому рвёт с Россией все торговые связи, что это ей сейчас выгоднее, чем очевидно начавшееся усиление России за счёт возвращения отторгнутых и оккупированных Западом исторических земель. Европе лучше сидеть без газа и в кризисе, чем столкнуться с возродившимся СССР или возрождённой Российской Империей.

Посидеть в холоде и голоде, но не допустить продвижения России на Балтику, в Восточную Европу и в Азию — это жизненная выгода Европы. Кризис в обмен на сдерживание России — не цена для Европы. Они согласны и готовы потерпеть. Почему?

Да потому, что в мире кроме СССР-2 возник ещё фактор Китая. И добавляется фактор Индии. И вообще БРИКС. Без БРИКС с СССР Запад ещё мог выстроить баланс сил. Да еще на свободных рынках и на растущем Западе — мог. Но сейчас, когда Запад падает, а Восток растёт, уже не может. Возникновение Большой России — это победа Востока над Западом. Евразии над Европой и Америкой. Впервые в истории Запада.

Флаги стран БРИКС (сс) www slоn pics

Без мощной России БРИКС слаб. Слаб Китай, слаба Индия, слаба Азия. С вернувшейся на исторические рубежи Россией Запад проигрывает всё. Он и так демографически уходит. Если он ещё проиграет экономическую гонку России, Китаю и Индии (и примкнувшим к ним странам Востока и Латинской Америки), то его конец придёт ещё раньше. Запад вынужден будет искать милостей от Востока.

Чем Восток ответит Западу, гадать не приходится — Восток не забыл ни одной обиды, что Запад наносил ему в прошлые века. А месть на Востоке — дело святое. Реванш Востока над Западом не сулит Западу ничего хорошего.

Поэтому европейские хотят войны с Россией, очень хотят. Они хотят её так же, как американские и английские, турецкие и японские. Европейские просто не всё могут. И потому верят в то, что всё сделают США. А Европа будет держаться, пока морды хватит. Рациональность по-европейски — это стереть Россию и перетерпеть дискомфорт: вопрос уже идёт о том, что Боливар не снесёт двоих. Или Европа и прочий Запад, или Россия.

Так что нет никаких недоразумений у Европы с Россией. Не надо искать в Европе адекватные партии для проработки темы сотрудничества. Адекватные партии в Европе неадекватны интересам Европы, они маргинальны и никогда не станут правящими. Адекватные партии в Европе требуют смерти России и не сойдут с этих позиций до тех пор, пока Европа является Европой.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следовательно, для адекватности России нужно понимать, что как бы Запад ни был расколот и ни страдал от кризиса, в отношении России там консенсус на веки веков. Лучшая для них Россия — мёртвая Россия. Просто Америка лучше формулирует общие цели и может добиваться их исполнения — в отличие от Европы. Вот и вся разница между ними.

«Мы все соперники в этой жизни, а для соперников естественно вступать в конфликты. Самый же надёжный и проверенный способ победить конкурента или обидчика — прикончить его». Это мнение пожилого американца среднего класса из Калифорнии, которое он высказал в интервью советскому журналисту в середине восьмидесятых. Америка состоялась на этом. Европа думает так же, только не всё может исполнить.

Европа всеми силами хочет ослабить Россию — и только потом торговать с ней на своих условиях неэквивалентного обмена, как с побеждённой колонией. То есть попросту грабить. Любое усиление России Европа воспринимает как угрозу и недопустимое событие. Европейские будут искать именно войны с русскими, потому что другого способа ослабить Россию они не видят.

Кредо Запада мы уже знаем: лучший конкурент — мёртвый конкурент. Россия — конкурент. Значит, без вариантов. Кредо России: Запад нужно сохранить, чтобы было с кем торговать. Не потому что мы добряки по жизни, а потому что выгодно: позволяет заткнуть дыры в собственном развитии.

Это совершено другая логика, другая религия, другая политическая философия. Запад не боится возникновения вакуума на месте разгромленной и уничтоженной России. Он заполнит этот вакуум собой. Россия боится вакуума на места разгромленного и уничтоженного Запада.

Заполнять этот вакуум собой Россия не хочет. Только СССР ставил перед собой такую задачу — и весьма преуспел в этом. Но потом передумал — и всё кончилось катастрофой. Нынешняя Россия бережёт Запад как ценного партнёра, даже если у него в руках нож и руки его приходится блокировать.

Эта философия порочна, так как ведёт к постоянному возрождению разгромленного Запада и его возвращению на русские границы. Но после каждого воздвижения русского флага в европейских столицах русские уходят оттуда, а не решают навсегда для себя европейский вопрос.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Потому что русские войны не хотят. А европейские хотят. Потому что они без войны не могут. Всё, что они нажили, это благодаря войнам. Пацифизм русских играет с ними злую шутку, но если русские станут как европейцы, они перестанут быть русскими. То есть полностью деградируют и вымрут.

Поэтому даже хорошо, что русские никогда не хотят войны, и войну им всегда навязывают. Превращаться в современную Европу — это самое худшее, что может произойти с русскими. Но по поводу намерений Европы от иллюзий лучше избавиться окончательно и бесповоротно. Войны с русскими в Европе хотят всегда, пока жива Россия.