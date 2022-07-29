Москва, 29 июля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил «Почте России» запрос о предоставлении детальной информации, связанной с утечкой персональных данных клиентов компании, сообщает 29 июля пресс-служба надзорного ведомсва.

Pochta.ru Почта России

«Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня «Почта России» сообщила о частичной утечке данных пользователей, произошедшей у одного из подрядчиков организации. При этом было заявлено что «утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает».