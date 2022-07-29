Вашингтон, 29 июля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Игра Solar Ash от американского разработчика Heart Machine получила дату релиза в Steam и анонс для Xbox. Информацией об этом ночью 29 июля поделился издатель Annapurna Interactive в рамках своей прямой трансляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Игра станет доступна в Steam 6 декабря 2022 года, точной даты выхода на консолях Xbox разработчик не объявил. Ранее игра являлась временным эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Напомним, что Solar Ash — это платформер в жанре научной фантастики, в котором игроку предстоит взять на себя управление «странницей пустоты» по имени Рей и спасти родную планету от всепоглощающей бездны. Его оценка на Metacritic составляет 78 баллов из 100.