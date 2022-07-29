Мадрид, , 22:57 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Атлетико» об обмене 31-летнего нападающего сборной Франции Антуана Гризманна на 37-летний форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 29 июля сообщило издание As.

Антуан Гризманн Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что «Атлетико» называют главным претендентом на Роналду, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

За «Атлетико» Гризманн выступает с 31 августа 2021 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах аренды. «Матрасники» заплатили «сине-гранатовым» 10 миллионов евро за аренду футболиста. Также в арендном соглашение предусмотрено обязательство выкупа футболиста мадридским клубом за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лиги Чемпионов УЕФА Антуан Гризманн принял участие в девяти матчах еврокубка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.