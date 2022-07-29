Мадрид, 29 июля 2022, 22:57 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Атлетико» об обмене 31-летнего нападающего сборной Франции Антуана Гризманна на 37-летний форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 29 июля сообщило издание As.

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что «Атлетико» называют главным претендентом на Роналду, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

За «Атлетико» Гризманн выступает с 31 августа 2021 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах аренды. «Матрасники» заплатили «сине-гранатовым» 10 миллионов евро за аренду футболиста. Также в арендном соглашение предусмотрено обязательство выкупа футболиста мадридским клубом за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лиги Чемпионов УЕФА Антуан Гризманн принял участие в девяти матчах еврокубка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.