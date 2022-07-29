Вашингтон, 29 июля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Игра Thirsty Suitors от инди-разработчика Outerloop Games получила бесплатную демоверсию в Steam (PC). Информация об этом появилась 29 июля в рамках прямой трансляции Annapurna Interactive.

Клавиатура ноутбука

Игроку предстоит взять на себя управление девушкой по имени Джала, которой придется отстоять себя перед требовательными родителями и разобраться в своих текущих отношениях. Полная версия игры выйдет в 2023 году на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.

Напомним, что студия Outerloop Games специализируется на выпуске приключенческих игр. Она является создателем Falcon Age — оценка проекта на Metacritic составляет 70 баллов из 100.