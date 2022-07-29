Лондон, , 22:52 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий лондонского «Арсенала и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Николя Пепе согласился продолжить карьеру в «Ньюкасле». Об этом 29 июля сообщило издание Daily Mail.

Николя Пепе Losc.fr

По информации источника, руководство «сорок» готов заплатить требуемую за футболиста «канонирами» сумму. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Пепе в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Николя Пепе принял участие в 23 матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Арсенал» Николя Пепе выступает с 1 августа 2019 года после перехода из «Лилля» за рекордную сумму в размере 80 миллионов евро. Текущее соглашение ивуарийца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.