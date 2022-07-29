29 июля 2022 | Время чтения 5 мин

С поставкой всё более сложных систем оружия непосредственная вовлечённость США и их сателлитов в вооружённый конфликт на Украине будет возрастать, а это увеличивает вероятность прямого военного столкновения по линии Россия – НАТО.

Владимир Васильев, , 23:48 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 14 июля 2022 года одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Он составит около 840 миллиардов долларов. В данную сумму входят и 100 миллионов долларов, выделенные на обучение украинских военных пилотированию и обслуживанию американских истребителей F-15 и F-16, а также других воздушных платформ.

Законопроект о подготовке украинских пилотов и технического персонала в Военно-воздушных силах США был предложен 17 июня 2022 года членами палаты представителей Конгресса США Адамом Кинзингером (Adam Kinzinger) и Крисси Хоулахан (Chrissy Houlahan). А теперь он в качестве поправки вошёл в одобренный палатой представителей США проект оборонного бюджета.

В сентябре 2022 года свою версию проекта данного бюджета рассмотрит Сенат США. После процедуры согласования двух проектов обе палаты Конгресса США проведут голосование по консенсуальному документу. Далее он поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Финансовый год в Соединённых Штатах начинается с 1 октября, поэтому с этой даты ВВС США смогут приступить к подготовке украинских пилотов и технических специалистов.

Рассмотрим некоторые нюансы этой американской инициативы. Речь идёт об обучении и ознакомлении с истребителями F-15 и F-16, другими авиационными платформами для ведения воздушного боя, а также обучении применению управляемых ракет класса «воздух-воздух», таких как AIM-9X2 или AIM-9M.

Конгрессмен Адам Кинзингер в интервью американскому изданию Defense News отметил, что Соединённые Штаты готовы начать обучение украинских пилотов на военно-воздушной базе Колумбус (Columbus Air Force Base), штат Миссисипи, а возможно, и в Техасе. По его словам, потребуется около трёх месяцев, чтобы обучить пилотов летать на F-15 и F-16 на базовом уровне. Таким образом, американские истребители могут появиться в небе Украины уже в начале 2023 года.

Конгрессмен Адам Кинзингер U.S. House of Representatives

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой поставить истребители F-15 и F-16 в марте 2022 года. Кстати, Адам Кинзингер подтвердил Defense News, что находился в контакте с Киевом по поводу своей инициативы об обучении украинских пилотов и технических специалистов.

Важная деталь. Ещё 6 апреля 2022 года Адам Кинзингер вместе с членами палаты представителей США Крисси Хоулахан и Тедом У. Лью (Ted W. Lieu) направили запрос главе Пентагона Ллойду Остину, в котором был поставлен целый перечень вопросов. Приведём некоторые из них:

«Министерство обороны [США] провело совместные учения с украинскими военными. Насколько мы понимаем, некоторые украинские пилоты могут летать на штурмовиках А-10. Согласно ли с этим министерство обороны (МО)?

Сколько времени, по оценке МО, потребуется, чтобы обучить украинского пилота летать на А-10?

Сколько времени, по оценке МО, потребуется, чтобы обучить украинского пилота летать на истребителях F-15 или F-16?

Сколько времени, по оценке МО, потребуется для обучения украинского пилота управлению БПЛА MQ-9 Reaper?

Беспилотник MQ-9 Reaper U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt

Сколько времени, по оценке МО, потребуется для обучения украинских военнослужащих управлению БПЛА MQ-1C Gray Eagle?

Мы понимаем, что вышеупомянутые оружейные платформы нуждаются в поддержке и обслуживании, некоторые больше, чем другие. Сколько времени потребуется, чтобы обучить украинцев обеспечивать поддержку и техническое обслуживание вышеуказанных оружейных платформ?».

А-10 Thunderbolt II — это американский штурмовик, который используется для решения задач непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск. Судя по тексту запроса конгрессменов, есть украинские пилоты, которые могут на нём летать.

Всепогодный истребитель F-15 Eagle относится к боевым машинам четвёртого поколения, он предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon является самым массовым истребителем четвёртого поколения, стоит на вооружении 25 стран мира.

F-15 Eagle U.S. Air Force

Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper имеет дальность полёта до 1900 километров. Стоимость одного БПЛА — около 30 миллионов долларов.

Разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Gray Eagle имеет меньший вес и размеры, и, соответственно, более скромные характеристики. Средства связи обеспечивают его работу на удалении до 400 километров от станции управления. Система спутниковой связи позволяет увеличить расстояние между оператором и БПЛА. Стоимость одного такого БПЛА — около 8 миллионов долларов.

Как видно из запроса американских законодателей, Украине потенциально со временем может быть поставлена солидная линейка современных боевых авиационных комплексов, как пилотируемых, так и беспилотных.

Реальность данных планов подтверждают и слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им на итоговой пресс-конференции последнего саммита альянса 30 июня 2022 года: «НАТО поставила задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине».

При этом надо понимать, что начало обучения украинских лётчиков в США легализует направление в ряды ВВС Украины иностранных пилотов. Достоверно определить гражданство лётчика трудно. Если только сбить его и при этом ещё и в плен захватить. Единственный сдерживающий фактор для большого наплыва желающих — это высокая эффективность российской ПВО.

Перехват ракеты средствами ПВО Министерство обороны Российской Федерации

На эту же тему. Вряд ли украинским операторам доверят управление такими БПЛА, как MQ-9 Reaper, которые включены в систему военно-космической разведки США. В лучшем случае ВСУ будут охранять периметр станций управления и аэродрома базирования.

И здесь вырисовывается чёткий вектор — с поставкой всё более сложных систем оружия непосредственная вовлечённость США и их сателлитов в вооружённый конфликт на Украине будет возрастать, а это увеличивает вероятность прямого военного столкновения по линии Россия — НАТО.

Указанное выше говорит и о важности фактора времени. Безусловно, длительная война быстрее истощит Украину, чем Россию. Однако стоит учитывать, что вооружённое противостояние идёт не с Украиной, а с коллективным Западом, который обладает гораздо большим экономическим и военно-промышленным потенциалом.

Таким образом, уместно ещё раз вспомнить китайский трактат «Искусство войны»: «Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству». Уточним. В данном случае имеется в виду достижение всех поставленных президентом России Владимиром Путиным целей специальной военной операции на Украине в кратчайшие сроки.