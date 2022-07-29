Москва, 29 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России создали и обеспечивают функционирование двух морских гуманитарных коридоров для безопасного движения судов в Черном и Азовском морях, сообщил 29 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что Россия принимает полный комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном и Азовском морях.

«В Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — рассказал Мизинцев.