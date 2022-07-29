Москва, , 22:36 — REGNUM В устье Дуная на морской мине подорвалось украинское малое географическое судно «Шляхович», сообщил 29 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что малое географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на сорванной с якоря дрейфующей мине.

«Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна «Шляхович» на украинской дрейфующей мине», — сказал Мизинцев.

Он также напомнил, что созданные украинскими боевиками морские минные заграждения до сих пор не позволяют выйти из украинских портов десяткам иностранных судов.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Донбассе обезврежено 6,7 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов