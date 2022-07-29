29 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 23:49 — REGNUM Большой интерес у грузинских пользователей соцсетей вызвала публикация ВВС о том, что «на фоне газового кризиса мэрия Ганновера решила прекратить горячее водоснабжение публичных зданий, плавательных бассейнов и спортзалов». Информацию на грузинский язык перевела телекомпания «Имеди» и собрала сотни откликов.

Окно в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Большинство пользователей с оттенком злорадства заметили, что теперь и Германия вернется в темные и холодные 90-е годы, которые в свое время тяжело пережила Грузия.

«Пусть посмотрят теперь, как мы жили в девяностые», — заметила Н. М.

«Так и случится, а еще впереди у вас зима», — добавила А. А.

«Ничего, пусть поймут, что такое дискомфорт… Мы давно это прошли…» — продолжила Х. А.

«Ничего, мы уже прошли через всё это. Поймут теперь, что русским доверять нельзя», — вставил свое мнение Г. Ц.

«Что искали, то и нашли», — констатировала Л. П.

«Вот так и разрушится Европа очень скоро. Это ей за грехи. За то, что Кончиту вывели победителем на Евровидении! Хорошо еще, мы не стали членами ЕС», — поделился рассуждениями Д. О.

«А что вас удивило, народ? В Италии, в нашем университете уже десять лет в туалете горячая вода не идет. Руки надо холодной водой мыть и зубами стучать. У инвалидов в туалете горячей воды нет», — сообщил остальным пользователям новости из другой европейской страны С. Н.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM©©©

«Ничего, пусть немного поживут в нужде. Больше будут ценить остальной мир. Очень разжирели», — добавила Л. Н.

«Вы не волнуйтесь. Скоро найдут альтернативный источник», — успокоил остальных Ж. М.

«Да, керосинки и кипятильники припасут», — продолжил Н. И.

«Я не понял, они ввели санкции против России или Россия против них», — недоуменно заметил З. Г.

«Да, санкции работают», — ответил ему Г. М.

«Они должны испытать то, что мы испытали в 90-е. Тогда плюнут на Украину и по одной станут губерниями России!» — предсказала будущее европейских стран Э. К.

«А сейчас давайте, танцуйте под дудку Америки. Вся Европа — шныри Штатов!!!» — заключил Г. С.

Часть прозападно настроенных пользователей не замедлила выступить с негодующими эпитетами в адрес распространившей новость ВВС в Грузии телекомпании «Имеди» и констатировала, что та распространяет выгодную России «дезинформацию».

«Вы, российские пропагандисты. Напишите еще, что они в холодильнике установили температуру», — отозвалась Н. У. Однако «защитников» Европы и «противников» России в этой дискуссии оказалось немного.