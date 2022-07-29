Тирана, , 22:42 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2413 образцов выявлено 1084 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1527 пациентов, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 29 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Вечерняя Тирана, Албания, 2019 Из личного архива Екатерины Яцкевич

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 310 362 случая заражения коронавирусом, 298 099 человек излечились, скончался 3541 пациент с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находится 31 пациент с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9168 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5123 — приходится на Тирану.

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