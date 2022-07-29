Сивас, Турция, 29 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 29 июля турецкий футбольный клуб «Сивасспор» объявил о подписании двухлетнего контракта с 28-летним камерунским универсальным нападающим Клинтоном Н’Жи, выступавшим последние три сезона за московское «Динамо».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Соглашение Клинтона Н’Жи с «Сивасспором» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 камерунский нападающий принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Динамо» Клинтон Н’Жи выступал с 25 июля 2019 года после перехода из французского «Марселя» за 6 миллионов евро.