Милан, Италия, , 22:26 — REGNUM Партия «Вперед, Италия» рассчитывает набрать на предстоящих парламентских выборах 20% голосов, заявил своим соратникам Сильвио Берлускони, передают национальные СМИ 29 июля.

Сильвио Берлускони European People's Party

Указанный показатель — более чем в два раза выше, чем предрекают партии соцопросы. Однако Берлускони уверен, что именно «Вперед, Италия» будет предлагать кандидатуру нового премьера своим партнерам по правой коалиции. Для этого партия должна набрать больше, чем движения Джорджи Мелони и Маттео Сальвини.

Берлускони также отметил, что намерен лично возглавить предвыборную кампанию. В сентябре 2022 года политику исполнится 86 лет.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.