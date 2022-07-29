Генуя, Италия, , 22:22 — REGNUM 29 июля спортивный директор генуэзского клуба «Сампдория» Даниэле Фаджиано сообщил, что руководство и тренерский штаб «Сампдории» не заинтересованы в подписании 27-летнего таранного форварда «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Элдор Шомуродов Fclm.ru

«Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет», — цитирует Фаджиано издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 39 матчах Серии А 2021/22 и Лиги Конференций УЕФА 2021/22, в которых набрал 10 (4+6) очков по системе гол+пас.

За «Рому» Шомуродов выступает с 2 августа 2021 года после перехода из «Дженоа» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 8 миллионов евро.