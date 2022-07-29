Вашингтон, , 22:18 — REGNUM 29 июля американский футбольный клуб «Остин» объявил о трансфере 29-летний аргентинского экс-нападающего санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони. Футболист вновь стал одноклубником Себастьяна Дриусси, выступающего за «Остин» с 29 июля 2021 года.

Эмилиано Ригони Кирилл Венедиктов

Сумма трансфера составила 3,64 миллиона евро, а соглашение Ригони с американским клубом рассчитано на два с половиной года до конца декабря 2024 года.

В текущем сезоне Эмлиано Ригони, выступая за «Сан-Паулу», принял участие в 32 матчах за бразильский клуб во всех турнирах (Южноамериканский кубок, Серия А, Кубок Бразилии, Паулиста А1), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Сан-Паулу» Ригони выступал с 26 мая 2021 года после перехода из «Эльче» за 3,8 миллиона евро.