Рим, , 22:14 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» не будет отменять свое правило о недопустимости занятия выборных постов более двух сроков, заявил 29 июля лидер партии Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Presidenza della Repubblica

Правило было введено в момент основания партии, его цель — способствовать ротации кадров и препятствовать ее превращению в обычную часть истеблишмента.

Днем ранее сам же Конте отмечал, что часть партийцев выступают за отмену данного правила, чтобы таким образом сохранить в своих рядах опытных депутатов.

По данным СМИ, соблюдение указанного правила приведет к тому, что около 50 депутатов «Движения», включая спикера нижней палаты парламента Роберто Фико, участия в новых выборах не примут.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.