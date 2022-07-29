29 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 23:47 — REGNUM Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) закрывает единственный центр гендерной идентичности для детей и молодежи в стране. Центр гендерной идентичности — медицинская организация, специализирующаяся на трансгендерном медицинском обслуживании, в том числе смене пола. NHS объявила о закрытии клиники Тависток, но вместе с этим к весне 2023 года она планирует открыть новые региональные центры в Лондоне и на северо-западе Англии, которые будут привязаны к детским больницам. В клиниках будет оказываться помощь несовершеннолетним, которые не могут определить свою гендерную принадлежность.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из бывших пациенток в Тависток Кира Белл рассказала, что рада закрытию центра, она даже подала в суд на клинику. Белл считает, что ее решение о смене пола в 16 лет недостаточно оспаривали в клинике, и сейчас она жалеет о том, что пошла на этот шаг. Сотрудники центра также считают, что клиника использует неправильный подход и «закрывает глаза» на ряд неврологических и психических заболеваний, как только у ребенка выявлена гендерная дисфория (психологическое состояние, при котором человек считает, что его гендер и пол при рождении не совпадают, что часто приводит к трансгендерному переходу — прим. Д. С.). Вместе с этим различные ЛГБТК+ сообщества считают основной проблемой «длинные очереди».

Психотерапевт и основатель Genspect (организация, которая борется за рациональный подход в решении гендерных проблем — прим. Д. С.) Стелла Омалли прокомментировала работу центра в Тависток: «Я считаю, это так ужасно, что многие люди не верили в то, что это происходит, потому что они думали, что если это происходит, тогда нельзя доверять многому в обществе, и они правы, это ужасно. Кажется, будто это была коллективная лоботомия, произведенная психологами, сотрудниками клиниками, которые должны были заботиться о детях. Произошло омрачение диагностики, многие другие проблемы, как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, просто игнорировались. Вместо этого они говорят: «Давайте начнем медицинский переход для этого ребенка, потому что он или она говорит, что хочет этого». Они перекладывают на детей слишком больше бремя выбора своего медицинского пути, когда на самом деле они являются ответственными экспертами, которые учились много лет, и они должны удостовериться, что они не навредят».

Редактор отдела культуры Инайя Фоларин Иман объяснила, почему с детьми не проводилась тщательная работа перед назначением блокирующих половое созревание препаратов: «Произошел прирост в определенной модели, так называемой «модели утверждения», которая распространяется по западному миру. Это значит, что если ребенок говорит, что родился не в том теле, или чувствует себя противоположным полом, то вы должны принять то, что сказал ребенок».

Джон Эверетт Милле. Девочки

Психиатр и бывший начальник кадров в клинике Тавистока Дэвид Бэлл рассказал о том, что происходило в центре, когда он там работал и почему решил сообщить населению об этом. Он уверен, что центр должен был служить местом, в котором детям с психологическими заболеваниями, такими как гендерная дисфория, будут помогать, но получилось так, что их делали трансгендерами. Бэлл также отметил, что очень часто врачи не обращали внимание сопутствующие психологические заболевания, как, например, депрессия, и на психологические травмы. Как отметил психиатр, он не работал с детьми и лично не видел детей с гендерной дисфорией, однако он общался с представителями молодежи, которые сожалели о своем решении и которые хотели бы, чтобы в клинике их проблему рассмотрели более детально.

Ученый согласился с тем, что в клинике «экспериментировали» над детьми, в основном девочками, с аутизмом с помощью препаратов, блокирующих половое созревание, и это делалось без каких-либо данных о влиянии препаратов на организм несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет. Несмотря на то, что данные препараты давно используются в медицине, никаких исследований о том, что будет происходить с телом «нормального ребенка» не было произведено.

Часть пользователей уверена, что клинику закрывают, потому что она представляет опасность для детей.

«Было решено, что она небезопасна для детей», — прокомментировала @kelly_white_2.

Ряд комментаторов считает, что в стране не должно быть детских клиник по смене пола, потому что это небезопасно для детей и это провоцирует их задумываться о смене пола.

«Не должно быть никаких новых гендерных клиник на замену Тавистоку. Закройте их все и навсегда. Нам нужно защитить детей от необратимого вреда», — считает @sophielouisecc.

Многие комментаторы уверены, что дети неспособны самостоятельно выбирать свой гендер, и гендерная дисфория — это болезнь придуманная и навязанная детям представителями ЛГБТ-сообщества.

«Ни у какого ребенка нет врожденного чувства «сомневающегося в своем гендере», «пансексуала», «дву-душного» или «гендерно-неопределенного». Взрослые навязывают эти идеологические конструкции детям, чтобы им было легче принять свою спексуальную идентичность. Это манипуляции, разрушение, это неправильно», — считает @realchrisrufo.

«Оставьте наших детей в покое и прекратите использовать государственные деньги для продвижения своей сумасшедшей и определенно опасной гендерной идеологии. Есть причина, по которой артисты-трансвеститы развлекают только взрослых», — добавил @rockyadams66.

В комментариях отметили, что гендерная идеология пришла из США и навязывается политиками.

«Это очень важно. Смена пола у детей — это политика, одобренная Байденом, и она разворачивается прямо у нас на глазах», — считает @sullydish.