Милан, Италия, 29 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Саша Тавольери в своем официальном Twitter-аккаунте, итальянский «Милан» согласовал с бельгийским «Брюгге» трансфер 21-летнего атакующего полузащитника сборной Брюгге Шарля де Кетеларе за 32 миллиона евро.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Текущее соглашение Шарля де Кетеларе с «Брюгге» рассчитан на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Бельгии в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шарль де Кетеларе принял участие в 39 турах бельгийский Про-Лиги 2021/22, в которых отметился 14 забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.