Белград, , 22:19 — REGNUM Сербский президент Александр Вучич 29 июля заявил, что в Сербии готовы помочь Северной Македонии поставками электричества и продуктов питания.

Александр Вучич Kremlin.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такую помощь политик назвал частью интеграционной инициативы Open Balkan и заявил, что страны-участницы этой инициативы должны помогать друг другу в ближайшие месяцы.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски заявил, что республика может столкнуться с проблемами при закупках угля и мазута для производства электроэнергии ближайшей зимой.

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