Белград, 29 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич 29 июля заявил, что в Сербии готовы помочь Северной Македонии поставками электричества и продуктов питания.

Kremlin.ru Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такую помощь политик назвал частью интеграционной инициативы Open Balkan и заявил, что страны-участницы этой инициативы должны помогать друг другу в ближайшие месяцы.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски заявил, что республика может столкнуться с проблемами при закупках угля и мазута для производства электроэнергии ближайшей зимой.