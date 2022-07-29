В Ярославле прошло заседание инвестиционного совета ЦФО
Ярославль, 29 июля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Ярославле прошло заседание инвестиционного совета Центрального федерального округа. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В работе совета приняли участие врио губернатора региона Михаил Евраев, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев, министр экономического развития Максим Решетников.
По словам врио губернатора, Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, занимая 10-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По темпу роста инвестиций область занимает 6 место среди 18 регионов Центрального федерального округа.
По словам Михаила Евраева, особенно значительно растут инвестиции в туристическую сферу. Там реализуются проекты с общим объемом вложений более 60 млрд рублей.
Также правительство региона привлекло инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 4 млрд рублей. Они будут направлены на инфраструктурное обеспечение 5 проектов на сумму более 40 млрд рублей.