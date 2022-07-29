Ярославль, 29 июля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Ярославле прошло заседание инвестиционного совета Центрального федерального округа. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarregion.ru Заседание инвестиционного совета ЦФО

В работе совета приняли участие врио губернатора региона Михаил Евраев, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев, министр экономического развития Максим Решетников.

«Нам крайне важно полноценное взаимодействие по инвестициям и на федеральном, и на региональном уровне. Конечно, мы в первую очередь, ориентируемся на мнение самих промышленников, потому что они работают на земле. Мы всегда поддерживаем наши предприятия и готовы с федеральными коллегами обсуждать сложные вопросы и находить по ним решения. Совет много дает нам в плане налаживания диалога», — сообщил Михаил Евраев по итогам инвестсовета.

По словам врио губернатора, Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, занимая 10-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По темпу роста инвестиций область занимает 6 место среди 18 регионов Центрального федерального округа.

«В рамках регионального плана привлечения инвестиций мы делаем упор на высокотехнологичное машиностроение, нефтехимический комплекс, фармацевтику, туризм и сельское хозяйство, деятельность в области информатизации и связи, — сказал Михаил Евраев. — Сейчас в области реализуются более 100 проектов с объемом планируемых инвестиций — более 260 млрд рублей. Это позволит создать рабочие места для 14 тысяч работников».

По словам Михаила Евраева, особенно значительно растут инвестиции в туристическую сферу. Там реализуются проекты с общим объемом вложений более 60 млрд рублей.

Также правительство региона привлекло инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 4 млрд рублей. Они будут направлены на инфраструктурное обеспечение 5 проектов на сумму более 40 млрд рублей.