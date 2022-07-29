Москва, 29 июля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Минная опасность и угроза обстрела по прежнему не дают выйти из портов Украины десяткам иностранных судов, сообщил 29 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что киевские власти уклоняются от контактов с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев и не решают вопрос безопасного выхода заблокированных судов.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.

«При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — добавил он.