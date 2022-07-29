* Быков — запрещённая в России организация

Москва, , 22:11 — REGNUM Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писателя Дмитрия Быкова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналистку Евгению Альбац (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Соответсвующий документ был опубликован на сайте ведомства 29 июля.

Дмитрий Быков Mark Nakoykher

На сайте ведомства не устали уточнять причины внесения в реестр писателя и журналистки. Также в список СМИ-иноагентов добавили журналиста Дмитрия Алешковского (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Ранее Минюст РФ внёс в реестр физических лиц-иноагентов политика Илью Яшина (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), блогеров Веронику Белоцерковскую (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Максима Каца (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), актрису Татьяну Лазареву (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и общественного деятеля (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной внесения в список стало «осуществление политической деятельности».

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст включил в список иностранных агентов Илью Яшина*