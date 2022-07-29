Москва, 29 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В телефонном разговоре с американским госсекретарём Энтони Блинкеном российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: руководство США несёт ответственность за «помощь» Киеву оружием, сообщили 29 июля в пресс-службе МИД России.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя итоги переговоров, на которых настаивал Вашингтон, российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Лавров предупредил американского коллегу о неотвратимости выполнения всех поставленных в рамках спецоперации ВС РФ на Украине задач.

Лавров указал Блинкену на то, что «продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Россия со своей стороны занимается возвращением жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины к мирной жизни.

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