Посещаемость открытых кинотеатров в Италии бьёт рекорды
Рим, 29 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Италии фиксируется рекордная посещаемость кинотеатров под открытым небом, передает 29 июля Ansa со ссылкой на данные профильных ассоциаций.
Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР
Касса в кино
При этом уровень спроса на билеты в «обычные» кинотеатры так и не восстановился после эпидемии и введенных в 2020–2021 годах ограничений.
Число открытых кинотеатров растет в Риме и других городах страны, увеличивается и число показов, причем не только новых фильмов, но и классики, отметили эксперты рынка.