Рим, 29 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Италии фиксируется рекордная посещаемость кинотеатров под открытым небом, передает 29 июля Ansa со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

При этом уровень спроса на билеты в «обычные» кинотеатры так и не восстановился после эпидемии и введенных в 2020–2021 годах ограничений.

Число открытых кинотеатров растет в Риме и других городах страны, увеличивается и число показов, причем не только новых фильмов, но и классики, отметили эксперты рынка.