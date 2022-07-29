Скопье, 29 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1602 образцов выявлено 855 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 189 — повторных. Также в стране зарегистрировано 683 случая выздоровления и два летальных исхода. Об этом 29 июля сообщает министерство здравоохранения республики. Отметим, что, несмотря на угрожающую динамику, тестирование на коронавирус в стране проходит менее активно, чем в соседних Албании и Косово.

Северная Македония

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 327 009 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9 370, выздоровели 312 443 пациента.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 5196. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.