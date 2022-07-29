Москва, , 21:50 — REGNUM За последние сутки в Россию из Донбасса и опасных зон Украины эвакуировано 26 658 человек, сообщил 29 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он отметил, что украинские власти никак не участвуют в судьбе мирного населения, оставшегося в зонах боевых действий.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3907 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 924 526 человек, из которых 463 897 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 478 897 автомобилей, в том числе за сутки — 7035.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — рассказал Мизинцев.

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