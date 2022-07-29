Москва, 29 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. ***

Владимир Хандорин. Адмирал Колчак: Драма Верховного правителя. М., 2022.

Владимир Хандорин. Адмирал Колчак: Драма Верховного правителя. М.: АФК «Система»; Политическая энциклопедия, 2022.

Настоящее издание — не биография Александра Колчака (1874–1920) в классическом виде. Автор книги московский историк Владимир Хандорин акцентирует внимание в первую очередь на периоде Гражданской войны, «это книга одновременно о человеке и о движении, которое он олицетворял». Поэтому исследователь лишь кратко касается учебы своего героя, его деятельности в составе полярных экспедиций (за труд, посвященный льдам Карского и Сибирских морей, ученый был удостоен высоко ценимой в академических кругах Константиновской золотой медали и избран действительным членом Русского географического общества), а также участии в Русско-японской и Первой мировой войнах (в апреле 1916 г. произведен в контр-адмиралы, а спустя три месяца — в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом).

Размышляя о роли Колчака в Гражданской войне, Хандорин обстоятельно критикует устоявшиеся еще со времен советской эпохи мифы и ложные стереотипы. Например, исследователь опровергает будто бы абсолютную лояльность адмирала правительствам стран Антанты. В числе прочего он приводит жесткий ответ Колчака на «предложение» союзников взять под охрану золотой запас: «Лучше пусть это золото достанется большевикам, чем будет увезено из России». По мнению современников, Верховный правитель «в сношениях с иностранцами шел неизменно по линии наибольшего сопротивления».

Также в монографии уделяется много места культуре повседневности адмирала. Верховный правитель был достаточно неприхотлив в быту и, кроме того, не считал возможным тратить на себя казенные средства. Вот что он писал своей супруге Софии: «Я живу в одной комнате и не делаю никаких приемов, а ты пишешь о какой-то светской жизни и спрашиваешь, надо ли сделать приемы. Наша Родина разорена и нищая, и я не имею много денег». Ведь, продолжал политик в другом письме,

«я смотрю на свое положение как служебное, как такое же, как командование кораблем, дивизией или флотом. Я служу Родине своей, не преследуя никаких личных целей, и уйду при первой возможности, когда смогу передать власть в руки, которые смогут лучше сделать дело, чем я… Располагая неограниченной властью, я ничего не имею… и не считаю возможным брать у разоренной и нищей страны больше, чем это необходимо для самой простой жизни».

Свои утверждения ученый подкрепляет ссылками на различные архивные коллекции (Государственный архив РФ, Центр хранения документов новейшей истории Омской области и др.), в том числе на документы парижского семейного архива С. Ф. Колчак, которые были выкуплены в конце 2019 г. ГА РФ и Домом Русского зарубежья.

Так что добросовестным критикам монографии Хандорина, прежде чем возражать исследователю или опровергнуть его, придется много потрудиться в архивах. Вот только справятся ли они?