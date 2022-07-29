Приштина, , 21:44 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 29 июля сообщил о завершении подготовки к ускоренной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

Джеляль Свечля, глава МВД Косово Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Свечлей после встречи с координаторами из центров регистрации автомобилей.

Замене подлежат автомобильные номера, выданные Сербией и зарегистрированные в муниципалитетах провинции Косово и Метохии. Косовские власти не признают законность сербских номеров.

Перерегистрация автомобилей будет проходить во всех центрах регистрации в Косово в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года.

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